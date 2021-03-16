الإصابة تحرم أوباميكانو من الانضمام لصفوف منتخب فرنسا

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برلين: أعلن نادي لايبزيغ ثاني الدوري الالماني لكرة القدم الاثنين أن مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو سيغيب عن الملاعب بين 10 و14 يوما بسبب اصابة تعرض لها الاحد في البوندسليغا ستحرمه على الارجح من الانضمام الى صفوف منتخب بلاده الاسبوع المقبل.

ويعاني أوباميكانو (22 عاما) من مشكلة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن تعرض لها في مباراته ضد اينتراخت فرانكفورت في ختام المرحلة الخامسة والعشرين اضطرته الى ترك مكانه للوكاس كلوسترمان (28)، وأكد النادي على موقعه على الإنترنت أنه "يتعين عليه التوقف عن اللعب لمدة من 10 إلى 14 يوما".

ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الخميس عن تشكيلته للمباريات الدولية المقررة آذار/مارس الحالي ضد أوكرانيا وكازخستان والبوسنة ضمن تصفيات المجموعةالرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفي حال غاب أوباميكانو عن تشكبلة منتخب بلاده، فيسكون جاهزا لخوض القمة ضد فريقه المستقبلي بايرن ميونيخ المتصدر في الثالث من نيسان/أبريل المقبل في قمة المرحلة السابعة والعشرين.

ويحتل لايبزيغ حاليا المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بايرن.