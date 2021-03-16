شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة مصيرية بدورى الأبطال أمام الترجى التونسى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، مواجهة مصيرية حينما يستضيف الترجى التونسى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يطمح فيها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال.
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بمجموعته بدورى أبطال أفريقيا، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.
وشدد كارتيرون على اللاعبين ضرورة التركز طوال شوطى المباراة، والعمل على تسجيل هدف مبكر من أجل ارباك حسابات الفريق التونسى، الذى من المتوقع أن يعتمد على التأمين الدفاعى على أمل العودة إلى بلاده بنقطة التعادل، خاصة أن الترجى حقق الفوز على الزمالك في رادس بنتيجة 3 / 1، وهو الأمر الذى سيجعلهم حذرين خلال اللقاء ويأملون في حصد نقطة التعادل، ما قد يتسبب في تصعيب المباراة على أبناء ميت عقبة.
محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع محمد علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد، في الوسط، طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم حميد أحداد أو أسامة فيصل.