شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الإسماعيلى ضيفا على طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الأسبوع الــ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ولعب الدراويش ضد فرق ”طلائع الجيش وبتروجيت والنجوم وحرس الحدود” على الملعب المذكور فى 16 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 لقاءات وتعادل 4 مباريات وخسر 7 مواجهات وله 15 هدفا وعليه 18 هدفًا، وحقق كلين شيت فى 3 لقاءات.

* ” الدورى العام ” يوم 17 نوفمبر 2004 خسر من طلائع الجيش 1 / 2 بالقاهرة ( حسنى عبد ربه )

* ” الدورى العام ” يوم 18 فبراير 2006 خسر من طلائع الجيش صفر / 1 بالقاهرة

* ” الدورى العام ” يوم 2 فبراير 2007 تعادل مع طلائع الجيش 2 / 2 بالقاهرة ( محمد فضل وأحمد سمير فرج )

* ” الدورى العام ” يوم 22 أبريل 2008 خسر من طلائع الجيش صفر / 1 بالقاهرة

* ” الدورى العام ” يوم 18 فبراير 2009 خسر من طلائع الجيش صفر / 1 بالقاهرة

* ” الدورى العام ” يوم 20 أبريل 2010 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( عبد الله الشحات )

* ” الدورى العام ” يوم 10 يونيه 2011 خسر من طلائع الجيش صفر / 1 بالقاهرة

* ” الدورى العام ” يوم 5 فبراير 2014 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( محمود حمد )

* ” الدورى العام ” يوم 1 يناير 2015 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر بالقاهرة ( عمرو السولية وإبراهيم حسن )

* ” الدورى العام ” يوم 21 فبراير 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن وأحمد سمير )

* ” الدورى العام ” يوم 29 سبتمبر 2016 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى )

*” الدورى العام ” يوم 18 سبتمبر 2018 خسر من طلائع الجيش صفر / 3 بالقاهرة

* ” الدورى العام ” يوم 24 يناير 2019 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

* ” الدورى العام ” يوم 16 فبراير 2019 فاز على نجوم اف سى 3 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( كريم بامبو 2 ومحمود متولى / صلاح أمين 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

* ” الدورى العام ” يوم 30 أبريل 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة

* ” الدورى العام ” يوم 28 سبتمبر 2020 فاز على طلائع الجيش 1 / صفر بالقاهرة ( أحمد مدبولى )

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

وحقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".