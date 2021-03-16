شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يتدرب بالقاهرة ويكتفى بمران وحيد فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولى المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفنى أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر فى ختام منافسات التصفيات.

واستقر الجهاز الفنى على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد فى العاصمة نيروبى.

وأكد حسام البدرى أنه وأعضاء جهازه الفني يتابعون كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة المهمة فى مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف البدرى، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز الفنى ينظر لتخطى هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ثقته الكاملة فى المجموعة التى ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا والتى أكد صعوبتها فى ظل رغبة الخصم على استغلال فرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر فى شكل استعداداتهم الأخيرة .

وأضاف مدرب المنتخب، أن الفرصة متاحة لجميع اللاعبين وباب المنتخب مفتوحا أمامهم، موجها رسالة بأن خروج أى لاعب من الحسابات خلال هذه الفترة لا يعنى الخروج من تفكير الجهاز الفني، وأن كل مرحلة لها أهدافها الخاصة وحساباته الفنية المختلفة.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.