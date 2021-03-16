شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة قوية بين الطلائع والإسماعيلى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى ختام منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الدراويش من الأهلى بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 15 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 20.

من جهته حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلى فى مباراته الأخيرة بالدوري ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ووصل عبد الحميد بسيونى لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.

وفى المقابل، شدد البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى طاقتهم للهروب من القاع والعودة بالدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.