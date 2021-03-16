شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام فيتا كلوب.. شريف فى الهجوم وأيمن بالجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على التشكيل الذى يخوض بع مباراة فيتا كلوب والتى تجمعهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الشهداء بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى الدفاع.

أليو ديانج وعمرو السولية وقفشة وحسين الشحات فى الوسط.

جونيور أجايي ومحمد شريف فى الهحوم.

ويدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا وفارقا فى مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا على فيتا كلوب في الثالثة ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب الشهداء بالجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي، فى المباراة التى يتطلع خلالها النسور الحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تبقى على آمالهم فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.

ويتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة في الثانية ظهرا وسط ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه فى الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما وضع لاعبيه أنفسهم فى موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بالجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب فى الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وشرح بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف فيتا كلوب وطريقة لعب الفريق على ملعبه، لاسيما أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه وكذلك أخطر اللاعبين في صفوفهم وكيفية تحضيره الهجمة ونقل الكرة من وسط ملعبهم حتى الوصول إلى مرمى الخصم، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.

ويحاول بيتسو موسيماني معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية، خاصة فى الضغط وعدم ترك مساحات للاعبى فيتا كلوب في التحرك وإزعاج الدفاع الأحمر مع منح تعليمات للاعبى الدفاع والوسط بالتركيز الشديد والتعامل مع محاولات فيتا كلوب للاختراق من الأطراف أو العمق وكذلك مع الكرات العرضية والثابتة، ومنع الخصم من التصويب على مرمى محمد الشناوي.

كما حذر موسيماني لاعبيه من خطورة مكابي ليليبو جناح فيتا كلوب الكونغولي، في مباراة الفريقين اليوم، باعتباره أخطر أوراق الفريق الكونغولي الهجومية، ويجيد الاختراق من الأطراف وصاحب سرعات عالية، وأرهق دفاع الفريق الأحمر في مباراة الفريقين الأخيرة على استاد القاهرة.

وفى المقابل، يدخل فريق فيتا كلوب المباراة بروح عالية بعد النتيجة الإيجابية التي حققها أمام الأهلي خارج أرضه في الجولة الأخيرة، ويسعى للاستفادة من إقامة المباراة على ملعبه في تحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة فى جدول ترتيب المجموعة، لحجز بطاقة الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي مبكرا دون الانتظار لتعقد موقفه فى الجولتين المتبقيتين.

ووضع فلوران ابينجي خطتة للانقضاض على الأهلي والاستفادة من إقامة المباراة في أجواء حارة ورطوبة عالية، وهو ما سيؤثر على لاعبي الأهلي بالسلب من أجل استغلالها في تحقيق الفوز على بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وتحقيق مبتغاه في الخروج بالثلاث نقاط.