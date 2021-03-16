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أشرف خضر: تصريحات عبدربه ضد أبوجريشة مرفوضة.. و«مينفعش نخبط في بعض»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى اشرف خضر مدرب الاسماعيلي السابق، ضيقه من تصريحات حسني عبدربه ضد على ابو جريشة.

وقال خضر، في تصريحات اعلامية: «زعلان من حسني عبدربه بسبب تصريحاته ضد على أبوجريشة».

وأردف: حسني قيمة كبيرة ولم نقبل أي هجوم عليه من قبل، فلابد ان يعلم جيدا ماذا يقول.

واضاف خضر: «حسني نجم مثل نجوم كثيرين، ولكن أبوجريشة وضعه مختف ولابد وإن تحدثنا عن نجوم الدراويش نتحدث باحترام، مينفعش نخبط في بعض».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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