شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميونى»: الريال والبارسا «وحشان» يسعيان لخطف صدارة «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتليتكو مدريد، عقب سقوط فريقه فى فخ التعادل السلبى أمام خيتافى إن ريال مدريد وبرشلونة «وحشان يسعيان وراء صدارة» الدورى الإسبانى التى يحتلها «الروخيبلانكوس»، وإنهما «لن يخسرا أى لقاء من الآن حتى نهاية البطولة».

ويستمر أتلتيكو فى الصدارة بـ63 نقطة مقلصًا الفارق مع ريال مدريد الوصيف حاليا إلى 6 نقاط، مع العلم أن الفارق مع البارسا الثالث قد يتراجع إلى 4 نقاط فى حالة فوز الأخير على هويسكا اليوم فى ختام الجولة واستعادته المركز الثانى من الملكى.

وقال سيميونى: «هذا (الضغط) أمر طبيعى. لقد تصدرنا البطولة غالبية الموسم وتتبقى 11 جولة أى الكثير من المباريات. كنتم تقولون إن برشلونة يقدم أداء سيئًا، وقد رأيتم ماذا فعل فى باريس عندما كان فى إمكانه الانتفاضة (أمام باريس سان جيرمان بدورى أبطال أوروبا) والريال ينجح فى تجاوز مبارياته. ونحن بعملنا نحاول أن نمضى قدمًا فى طريقنا مباراة تلو الأخرى بهدوء».

وتابع: «لدينا وحشان خلفنا يسعيان لانتزاع مركزنا». وعن مواجهة خيتافى قال سيميونى: «لم نقدم أداء جيدًا فى الشوط الأول، ولكننا تحسنا فى الشوط الثانى».

وأضاف: «أرى أن الفريق يلعب جيدًا. علينا أن نتحلى بمزيد من الهدوء، فالدورى الإسبانى صعب للغاية، وهناك خصمان استثنائيان هما ريال مدريد وبرشلونة اللذان لن يخسرا أى مباراة من الآن حتى النهاية».

وتابع: «ندرك هذا الأمر، وعلينا أن نتحلى بالهدوء والمضى قدمًا».

وحول تلقى فريقه العديد من الإنذارات علق سيميونى: «تلقينا الكثير من البطاقات الصفراء بسبب الاحتجاج على القرارات وهذا ليس جيدًا، لأنه يعرضنا لخسارة لاعبين مهمين. عندما تجادل والحكام يشهرون البطاقات الصفراء سريعًا فإنك تتعرض للعقوبة. نأمل أن نتمكن من تحسين هذا الأمر».