شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحه يتحدث عن مفاوضات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عزت، مدافع سموحة، أنه عاد من الإصابة التي لحقت به بمواجهة دكرنس في الكأس قبل مباراة أسوان بالدوري.

وقال عزت، في تصريحات اعلامية: «شاركت بمباراة طلائع الجيش ثم دكرنس بالكأس وتعرضت للإصابة بشد في الخلفية وعدت قبل مواجهة أسوان». وأكمل: «المشاركة بإستمرار تطول عمر اللاعب بالملعب، اتدرب بشكل جيد وانتظر فرصة اللعب في أقرب وقت».

واضاف عزت: «بداية الموسم كان هناك مفاوضات بالاسماعيلي لكنها لم تكتمل، الدراويش من الأندية الكبيرة ويحتاجون لاعبين بهذا المركز لذلك كانت لدي فرصة كبيرة لكن لم نوفق».

وأشار محمود: «سموحة مثل بيتي انا معهم منذ 5 سنوات، والمدرب تحدث معي أن هناك ضغط مباريات وسأحصل على فرصة». وأتم: «هدفنا المربع الذهبي بدأنا بشكل جيد ثم حدثت تعادلات كثيرة بسبب تغيير عناصر الفريق، كما أن معدل الأعمار صغير ويفتقد للخبرات».