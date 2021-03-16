شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: الخسارة أمام طلائع الجيش ستصعب موقف الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف خضر، مدرب الإسماعيلي السابق، صعوبة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بالدوري.

وقال خضر في تصريحات تليفزيونية: «الاسماعيلي يمتلك عشرة نقاط والطلائع يمتلك 13 نقطة وفوز الجيش سيصعب الامور على الدراويش».

وأردف: «فريق الاسماعيلي من ناحية جودة اللاعبين على مستوى عالي وافضل من اندية كثيرة بالدوري، ولكننا عانينا من فترة اعداد ليست جيدة وايضا سوء توفيق، ويجب تعيين مدرب يدير الفريق من داخل وخارج الملعب».