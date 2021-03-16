شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: لهذه الأسباب رفضت الاستمرار للعمل في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر أشرف خضر، مدرب الإسماعيلي السابق، عن الاستمرار بمنصبه في جهاز يوفيتش بعد تعيينه بـ24 ساعة.

وقال خضر، في تصريحات تليفزيونية: «هناك ازمات كثيرة داخل الإسماعيلي، الفريق يمر بوقت عصيب، ولا يحتمل أي ازمات أخرى».

وتابع: «تحدث معي من فترة على أبوجريشة وطالبني بالتواجد مع يوفيتش، خاصة أن المدرب القادم معه لديه مشكلة في جواز السفر، ولكن بعد ذلك أزمة جواز السفر تم حلها ووصل مصر».

وأردف: «منذ ساعات تحدث معي إبراهيم عثمان وقالي لي انه تم ضمي للجهاز الفني، ورحبت، ولكن بعد وقت قليل لقيت الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا».

وأتم: «لفض الاشتباك قررت بشكل نهائي عدم الانضمام لجهاز الاسماعيلي».