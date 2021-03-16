شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتينى«ديبالا» يعود إلى «يوفنتوس» 3 إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى عن موعد عودة الأرجنتينى باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، عقب تعافيه من الإصابة.

كان ديبالا أصيب فى الركبة يوم 10 يناير، خلال الفوز على ساسولو (3-1)، ومنذ ذلك الوقت لم يشارك فى أى مباراة. ووفقًا للموقع فإن ديبالا تعافى من الإصابة، وجاهز للعودة إلى المباريات ضد بينيفينتو، الأسبوع المقبل، لكن أندريا بيرلو، مدرب اليوفى، أجَّل عودته عقب نهاية فترة التوقف الدولى المقبلة.

وستكون أول مباراة لديبالا عقب التعافى هى ديربى تورينو يوم 3 إبريل المقبل.

وأشار الموقع الإيطالى إلى أن عملية تعافى ديبالا كان من المفترض أن تستمر من 15 إلى 20 يومًا فقط، لكن اللاعب غاب لما يقرب من 3 أشهر، ما يعنى أنه حدث خطأ أثناء علاج النجم الأرجنتينى.