شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يُرشح 3 مهاجمين للانضمام إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى رونالد كومان، مدرب برشلونة، للتعاقد مع مهاجم جديد فى البارسا خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وينتهى عقد أجويرو مع مانشستر سيتى، الصيف المقبل، ويستطيع المهاجم الأرجنتينى التوقيع مجانًا مع أى نادٍ.

وزعمت العديد من التقارير أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قدم عرضًا رسميًا لأجويرو، وأن الأخير لديه اتفاق بشأن الانتقال إلى البارسا فى الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن كومان يرفض فكرة التعاقد مع أجويرو، رغم أنه لا يشكك فى جودة وخبرة المهاجم الأرجنتينى.

لكن يبحث المدرب الهولندى عن مهاجم أصغر سنًا، حيث إن أجويرو سيكمل 33 عامًا فى 2 يونيو المقبل، ما يجعله لا يتمتع بالملف الشخصى الذى يبحث عنه كومان.

وأشارت إلى كومان معجب بـ3 مهاجمين ويرغب فى ضم أحدهم إلى برشلونة، وهم: إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، ممفيس ديباى (أوليمبيك ليون)، وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

فى السياق ذاته، كشفت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت» الإيطالية أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث إن علاقة يوفنتوس وبرشلونة جيدة مؤخرًا، خاصة بعد الصفقة التبادلية بين آرثر وبيانيتش فى الصيف الماضى، تحت ولاية الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

ويرغب لابورتا فى تعزيز العلاقات مع يوفنتوس واستمرارها على الطريق الصحيح، ويخطط لعقد صفقة تبادلية بين الفريقين.

وأكدت الصحيفة أن هناك صفقة تبادلية تلوح فى الأفق بين برشلونة ويوفنتوس، بعد خروجهما من بطولة دورى أبطال أوروبا من دور الـ16.

وكشفت الصحيفة عن رغبة بين الفريقين فى تبادل باولو ديبالا مهاجم البيانكونيرى بأنطوان جريزمان نظيره فى النادى الكتالونى. وأشارت إلى أن يوفنتوس يرحب بفكرة الصفقة التبادلية، خاصة مع اقتراب عقد ديبالا من نهايته فى 2022، كما أن جريزمان كان هدفًا للنادى الإيطالى منذ أن كان فى أتلتيكو مدريد. وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يكون النادى الوحيد الذى يرغب فى ضم ديبالا، هناك أيضًا باريس سان جيرمان الفرنسى.

ويسعى لابورتا لضم ديبالا من أجل اللعب بجانب ليونيل ميسى، نظرًا للعلاقة القوية بين الثنائى فى المنتخب الأرجنتينى.

على جانب آخر، تعرض خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، للضربة الأولى عقب أيام قليلة من نجاحه فى الانتخابات.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن خاومى جيرو، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، وأحد أعمدة الحملة الانتخابية للابورتا، اعتذر عن عدم الاستمرار فى إدارة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تعود إلى منصب الرجل الثانى فى الإدارة، حيث طلب جيرو الحصول على هذا الدور، بينما فضل لابورتا منحه لصديقه رافائيل يوستى.

وكان جيرو أحد الأسماء التى يراهن عليها لابورتا بقوة فى عملية إنقاذ النادى من الديون، بسبب علاقاته الجيدة فى عالم المال والأعمال. وأشارت إلى أن جيرو كان يعمل فى الأيام الأخيرة على قرض بقيمة 124.6 مليون يورو، وهو الرقم الذى يحتاج مجلس الإدارة الجديد إلى تقديمه لرابطة الليجا، للموافقة على تنصيب لابورتا رئيسًا جديدًا.