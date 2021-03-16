شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي ينتقد بيان لجنة الزمالك قبل مباراة الترجي: «النادي غني مش مفلس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي أحمد جمال، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بعد البيان الذي أصدرته للرد على الأنباء المتداولة حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادى بالبنوك خلال الفترة الحالية.

وقال جمال، خلال برنامج «في الجول» عبر فضائية «الحدث اليوم»: «مينفعش قبل ماتش مصيري أمام الترجي التونسي، تصدر بيان رسمي، تؤكد خلاله أن النادي ليس في حساباته سوى مليون جنيه».

وأضاف: «إصدار هذا البيان في هذا التوقيت، قد يؤثر على اللاعبين الذين لهم مستحقات، في مختلف الألعاب».

وأضاف: «الزمالك نادي مش مفلس نادي غني، مينفعش تصدر هذا البيان في ذلك التوقيت الصعب»، مضيفا: «اختار التوقيت المناسب الذي تحدث فيه».