شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن طوق النجاة بتخطى عقبة «الترجى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الترجى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وستكون مباراة اليوم هى الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى عاد مجددًا لتولى تدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج، والتى كان آخرها الخسارة من الترجى فى الجولة الماضية من البطولة الإفريقية بثلاثة أهداف مقابل هدف. وعقد المدرب الفرنسى، خلال الأيام الماضية، جلسات نفسية مع اللاعبين، وطالبهم بالتركيز فى المرحلة المقبلة، لأن هناك أهدافا يسعى لتحقيقها فى تجربته الجديدة بمساعدتهم جميعا. كما حرص اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض، على حضور المران الختامى للفريق، حيث اجتمع مع اللاعبين، وأكد لهم ثقته الكاملة فى إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجى، وحصد النقاط الثلاث، وإسعاد جماهير النادى. وسيستعيد الزمالك، فى مباراة اليوم، خدمات حازم إمام، الذى غاب عن المباريات الماضية، بسب إصابته فى العضلة الضامة ومحمود عبد الرازق شيكابالا، الذى كان يعانى من كدمة فى الركبة، ومحمد عبد الشافى، لإصابته فى الركبة، فى حين سيفتقد الفريق الأبيض لخدمات الظهير الأيسر أحمد فتوح، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية. وسوف يجرى كارتيرون بعض التغييرات فى تشكيل الفريق أمام الترجى، حيث سيدفع بعبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر ليعوض غياب أحمد فتوح، وحازم إمام فى مركز الظهير الأيمن، على حساب التونسى حمزة المثلوثى، الذى لم يظهر بالمستوى المنتظر منه فى المباريات الماضية، بالإضافة إلى الدفع بالمهاجم الشاب أسامة فيصل، فى مركز قلب الهجوم، على حساب المغربى حميد أحداد. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة اليوم بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حازم إمام، خط الوسط: فرجانى ساسى، طارق حامد، وأمامهما الثلاثى: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: أسامة فيصل. فى حين يبحث فريق الترجى التونسى، تحت قيادة معين شعبانى، المدير الفنى، تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بالتعادل على أقل تقدير، لكى يقترب الفريق من التأهل إلى الدورى القادم للبطولة.