شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين «الريال» و«السيتى» لضم «مينديز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُزاحم الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ريال مدريد الإسبانى، على صفقة مهمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحفية برتغالية.

وقالت صحيفة «ريكورد» البرتغالية إنَّ مانشستر سيتى، وبناءً على رغبة جوارديولا، يدرس ضم ظهير سبورتنج لشبونة، نونو مينديز، المطلوب بشدة من ريال مدريد، وذلك بعد تألقه وظهوره بشكل مميز هذا الموسم مع الفريق البرتغالى مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى فى أوروبا خلال الفترة الأخيرة.

كان سبورتنج لشبونة جدد فى يناير الماضى تعاقد اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، حتى 2025، ومن المنتظر أن يطلب مبلغ 35 مليون يورو للاستغناء عن الظهير الأيسر.

ويعد مينديز، الذى يقع ضمن خطط الريال لتعزيز مركز الظهير مستقبلاً، بالنظر إلى عمر البرازيلى مارسيلو، 32 عامًا، لاعبًا نشطًا، يتميز بروح هجومية وقدرات بدنية غير عادية.