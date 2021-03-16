شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام سبورتنج.. والزمالك مع الشمس فى نصف نهائى كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، مواجهتان قويتان فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 بين كل من سبورتنج مع الأهلى فى السادسة مساء والزمالك مع الشمس فى الثامنة والنصف مساء على صالة أكتوبر الدولية.

فيما يقام غدا الأربعاء على نفس الصالة مواجهتا النهائى ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على نفس الصالة.

وتشهد مباريات كرة اليد حضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط فى ظل تخفيض أعداد الحضور للحماية من فيروس كورونا، حيث إن مباريات القمة تقتصر على حاملى البطاقات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الناديين فقط.

وتقام الجولة الـ 32 من دورى عمومى سيدات اليد السبت المقبل بمواجهات بين كل من: سموحة مع الشمس وسبورتنج مع الزمالك والمعادي مع الأهلي والجزيرة مع منوف و6 أكتوبر مع هليوبوليس والزهور مع حلوان وهليوليدو مع مدينة نصر وتشامبيون الرحاب مع أصحاب الجياد.

ويشهد دورى محترفي كرة اليد حاليا فترة توقف، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئنافه يوم 19 مارس الجارى بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.