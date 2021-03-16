شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا "الجريح" يستضيف وادى دجلة اليوم على استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاسماعيلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 19 هدف.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الزمالك للتقدم في سباق مراكز المسابقة ، وتعديل وضع الفريق الباحث عن مكان مميز قبل نهاية بطولة الدوري فى أولى مواسمه بدوري الاضواء والشهرة.

وأكد محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا تعافي محمد مسعد، من إصابته بمزق في العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بنجاح، وبات جاهزا من الناحية الطبية قبل لقاء وادي دجلة.

في المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي الفريق، بضرورة تقديم عروض أفضل في مباريات الدوري مشدداً على أهمية الفوز للهروب من قاع الجدول.