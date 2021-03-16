أسوان يخطر لجنة المسابقات بإقامة مباريات الدور الثاني على ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إقامة مباريات الفريق بالدور الثاني على ملعبه ستاد أسوان، بداية من مباراة الجولة الـ18 أمام إنبي.

ويستضيف أسوان، منافسه إنبي يوم 6 إبريل القادم في أول مباريات الدور الثاني.

وأوضح نادي أسوان في بيان له عبر صفحته الرسمية، أنه أخطر لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقامة مباريات الدور الثانى رسميا بإستاد أسوان لإخطار الجهات الأمنية وترتيبات تقنية الفيديو.

كما قرر النادي بعد اجتماع مشترك ضم لجنة الكرة مساء الإثنين، إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 مارس حتى 29 مارس الجاري، على أن يبدأ بعدها معسكرا مغلقا بأسوان أول إبريل.

وقرر النادي، اتخاذ كل الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والطبية للفريق طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

ويحضر مجدى سبالك نائب رئيس النادي، ورئيس لجنة الكرة، ممثلا لنادى أسوان اجتماع الأندية وإتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل لعرض وجهة نظر نادى أسوان فيما يخص مواعيد المباريات خلال الدور الثاني.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة مبتعدًا عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ16، أول مراكز الهبوط، بفارق 7 نقاط.