الزمالك يوضح حقيقة رفع الحجز عن أرصدة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك، ما تردد بشأن رفع الحجز عن أرصدة القلعة البيضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التعامل المالي يسير بشكل طبيعي يوميا.

وقال حشيش في تصريحات صحفية، الإثنين: "لا صحة لما نُشر خلال الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي برفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك".

وأضاف: "أرصدة النادي في البنوك خلال فترة تولي اللجنة الحالية إدارة النادي لم تكن محجوز عليها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية".

وأوضح" "هناك حساب فرعي في أحد البنوك كان محجوز عليه لأحد الجهات الحكومية، وتم تسوية الأمر خلال الأيام القليلة الماضية ".

وأتم قائلا: "لا صحة لما نُشر من تداول للأرقام المالية الخاصة بنادي الزمالك، وجميع حسابات النادي بالعملتين الأجنبية والمحلية موجودة دون أي حجوزات، والتعامل المالي يسير بشكل طبيعي يوميا".

يُذكر أن الزمالك أصدر بيانا رسميا نفى خلاله وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي. (طالع التفاصيل)