شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهب لعبور فيتا كلوب واستعادة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا صعبا أمام فيتا كلوب الكونغولى فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا. يسعى الأهلى حامل اللقب لتحقيق الفوز على فيتا كلوب فى عقر داره، لتصحيح مساره وإنعاش فرص تأهله، بعد التعادل مع الفريق الكونغولى باستاد القاهرة بهدفين لكل منهما، وذلك بعدما أتت مباراة الذهاب بين الفريقين مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للمارد الأحمر فى القاهرة، بعد إضاعة العديد والعديد من الفرص لتكون النهاية بتعادل أدخل كتيبة موسيمانى فى حسابات كثيرة. ويبدو الأهلى متأثرًا بغياب نجمه التونسى على معلول، لكن المدرب بيتسو موسيمانى يعول على خبرات لاعبيه لعبور الموقف الصعب رغم تحديات ارتفاع الرطوبة وسوء أرضية ملعب الشهداء. وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى، فى حراسة المرمى وأمامه محمود وحيد وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وأليو ديانج أو (حمدى فتحى) وحسين الشحات ومحمد مجدى «أفشة» وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى.

من جانبه، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أنه لا بديل عن الفوز فى المباراة وحصد النقاط الثلاث، لاستكمال مشوار الفريق فى بطولة دورى أبطال إفريقيا التى يحمل لقبها. وقال موسيمانى إنه استعد جيداً للمباراة و«يشتغل على أدق التفاصيل» من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز على الفريق الكونغولى.

على الجانب الآخر، يدخل فيتا كلوب المباراة رافعا شعار التحدى لرغبته فى استغلال إقامة المباراة على أرضه لتحقيق الفوز للحفاظ على وضع الفريق فى المجموعة بعد نجاحه فى فرض التعادل مع الأهلى فى الجولة الماضية ليحتل المركز الثانى بالمجموعة.

من جهتة، أكد فلوران أبينجى، المدير الفنى لفيتا كلوب، أن فريقه يخوض مواجهة الأهلى من أجل الفوز، رغم البداية السيئة بالخسارة أمام سيمبا، لكن الفوز على المريخ عدّل من وضعه، قبل أن يعود بالتعادل مع الأهلى. وقال أبينجى: واجهنا مشاكل تتعلق برحيل عدد كبير من اللاعبين كل عام، وهو ما يؤثر على الخبرات الإفريقية.

وأشار إلى أن الأهلى يضم عناصر مميزة، خاصة فى وسط الملعب، لكن الفريق الذى واجهه قبل عامين كان أقوى، خاصة مع وجود لاعب فى الجناح الأيسر كان معارا من أحد أندية الدورى الإنجليزى، ويملك موهبة مميزة.