شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: لجنة إدارة الزمالك رفضت تبرعي للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الماو، الخبير الااقتصادي، إن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، رفضت تبرعه للنادي.

وأوضح الماو، خلال برنامج «في الجول» على فضائية «الحدث اليوم»: «طرحنا فكرة التبرع لنادي الزمالك عن طريق عدة رجال أعمال، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي مؤخرًا».

وأضاف: «أرسلت تبرعا لنادي الزمالك، والإدارة المالية بالنادي حصلت على الشيك الخاص بالتبرع».

وتابع: «بعد ذلك اللجنة المؤقتة، أرسلت لي جواب شكر، ورفضت الحصول على الشيك، وأكدت أنها لا تقبل التبرعات».

وأعلن الماو ترشحه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة والتي ستقام في شهر يوليو المقبل.

وتابع: «قررت بشكل رسمي الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.. لم أحسم حتى الآن المنصب الذي سأترشح عليه، سواء كان في العضوية أو أمينا للصندوق أو النائب، وهذا سيكون وفقًا للمرشحين في الانتخابات».

وأضاف: «أسعى لزيادة دخل موارد نادي الزمالك.. وكيف نادي بحجم وقيمة نادي الزمالك، ليس له ستور خاص به لبيع منتجات الفرق الرياضية؟».