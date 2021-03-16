شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: لجنة إدارة الزمالك رفضت تبرعي للنادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الماو، الخبير الااقتصادي، إن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، رفضت تبرعه للنادي.
وأوضح الماو، خلال برنامج «في الجول» على فضائية «الحدث اليوم»: «طرحنا فكرة التبرع لنادي الزمالك عن طريق عدة رجال أعمال، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي مؤخرًا».
وأضاف: «أرسلت تبرعا لنادي الزمالك، والإدارة المالية بالنادي حصلت على الشيك الخاص بالتبرع».
وتابع: «بعد ذلك اللجنة المؤقتة، أرسلت لي جواب شكر، ورفضت الحصول على الشيك، وأكدت أنها لا تقبل التبرعات».
وأعلن الماو ترشحه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة والتي ستقام في شهر يوليو المقبل.
وتابع: «قررت بشكل رسمي الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.. لم أحسم حتى الآن المنصب الذي سأترشح عليه، سواء كان في العضوية أو أمينا للصندوق أو النائب، وهذا سيكون وفقًا للمرشحين في الانتخابات».
وأضاف: «أسعى لزيادة دخل موارد نادي الزمالك.. وكيف نادي بحجم وقيمة نادي الزمالك، ليس له ستور خاص به لبيع منتجات الفرق الرياضية؟».
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