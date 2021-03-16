شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب يتحدى الأهلي ويعلن حضور جماهيره ‏المباراة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فيتا كلوب الكونغولي حضور جماهيره مباراة الأهلي المقرر إقامتها عصر الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وكتب حساب فيتا كلوب الرسمي عبر «تويتر »: «بدأ بيع التذاكر، وسيتم التسجيل للحصول على التذاكر بداية من أقسام كل بلدية في كينشاسا».

كان الأهلي قد أرسل احتجاجاً رسمياً للكاف ضد الحضور الجماهيري في مباراة فريقه أمام فيتا، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الأهلي قد تعادل أمام فيتا كلوب بنتيجة 2/2 في لقاء الجولة الماضية بالقاهرة، واحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ومن جانبه علق كريم الحسن قنصل مصر في الكونغو خلال تصريح تليفزيوني:«مراقب مباراة الأهلي وفيتا كلوب أكد أنه تلقي إخطاراً بحضور 3000 ‏مشجع في مباراة الغد، والموقف غير واضح رسمياً حتى الاّن».‏

تذكرة مباراة الأهلي وفيتا