شكرا لقرائتكم خبر عن لويس فيجو: الأهلي صاحب شعبية كبيرة .. ومحمد صلاح من أفضل لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم البرتغالي لويس فيجو، إن النادي الأهلي يمتلك شعبية كبيرة في مصر.

وأضاف فيجو خلال تصريحات تليفزيونية: «كان أمرا رائعا أن نواجه الأهلي صاحب الشعبية الجارفة في ملعب القاهرة، وأتذكر هذه المباراة التاريخية رغم مرور سنوات عديدة عليها».

وتابع: «أمتلك ذكريات مميزة مع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، حيث بدأت رحلتي الكروية تحت قيادته».

وعن تجربته الأفضل في رحلته مع المستديرة، قال: «بالطبع تجربتي مع ريال مدريد الإسباني كانت الأروع عبر مسيرتي في الملاعب».

وأنهى فيجو تصريحاته مؤكداً أنه لا يتمكن من متابعة الدوري المصري ولكنه على يقين أنه يقدم مواهب كبيرة، ويكفي أنه أفرز محمد صلاح، الذي يعتبره من ضمن أفضل لاعبي العام حالياً.