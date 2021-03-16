شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضع ساديو ماني في قفص الاتهام.. جماهير ليفربول تطالب برحيل السنغالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت جماهير ليفربول النار على لاعبهم ساديو ماني عقب انتهاء لقاء ليفربول وولفرهامبتون بفوز الريدز بهدف نظيف سجله جوتا في الدقيقة الأخير من عمر الشوط الأول الذي أقيم مساء الاثنين 16/3/2021 ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

واتهمت جماهير ليفربول ماني بالحقد والغيرة تجاه محمد صلاح خاصة بعد رفض المهاجم السنغالي تمرير الكرة للمهاجم المصري في أكثر من موقف داخل المستطيل الأخضر، فيما طالب عدد من جماهير ليفربول برحيل الأسد السنغالي على ليفربول من أجل صلاح.

أجمعت جماهير ليفربول في الوطن العربي والأوروبي على أنانية ساديو ماني تجاه محمد صلاح. وقال أحد المشجعين العرب لفريق ليفربول، زيدان النبوي، على موقع ليفربول الرسمي، مبروك بنشجعكم عشان فخر العرب صلاح بس نفسنا يروح برشلونة بصراحة، عشان يعمل تاريخ وأرقام جديدة وإن شاء الله الهداف يا أبو مكة، ويامانى أنا بحبك يابنى صفى نيتك بقا وساعد صلاح شوية بلاش أنانية.

وائل كرماني، يقول، متهيألى لو الكورة مع مانى والفرصة الوحيدة لتسجيل الهدف والفوز أنه يمرر لـ صلاح هيفضل انهم يتهزموا على انه يمرر لصلاح ويحرز هدف، بقى شئ مقرف مشاهدة ليفربول وأنانية هذا اللاعب المسمى مانى. وأضاف شريف شيكو، مانى هو سبب ان صلاح وحش مانى لاعب أنانى و ذكى جدا فإنه ميوصلش صلاح للجون.

وتابعت هبه أحمد، ماني لايمكن أن يباصي لصلاح واضح أنانيته وواضح غله من صلاح جدا رغم أن المفروض لو بيحب صلاح ووعاوزه ياخد الهداف يبقا كل الفريق يتعاون معاه لكن من الواضح الغل من ماني فقط حاليا كنا بنقول ارنولد كمان غلاوي من صلاح بس حاليا ارنولد اتعدل عن الاول بكتير وبيباصي لصلاح.

وقالت صفحة - Salah King of Europe يجب إجراء عملية مسح للاعب السنغالي من فريق ليفربول، فهذا الأمر سوف يساهم في زيادة أرقام وإحصائيات محمد صلاح.

وكان ليفربول فاز على فريقه ولفرهامبتون بهدف دون رد أحرزه جوتا عند الدقيقة الأخير من عمر الشوط الأول. وظهر اللاعب السنغالي ساديو ماني خلال هذا اللقاء بصورة أنانية تجاه محمد صلاح، الأمر الذي وضعه في مرمى نيران الجماهير الحمراء المشجعة لفريق الريدز.

جماهير ليفربول تهاجم ساديو ماني

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محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني

محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني

محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني

محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يتربع على عرش الهدافين

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الإثنين الموافق 15/3/2021، في الدوري الإنجليزي، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح لايزال يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب فريق توتنهام.

يأتي في المرتبة الثانية يأتى كل من البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد - والنجم هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 16 هدفا لكل منهما. وفي المركز الثالث يحل كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، برصيد 14 هدفا، ثم اللاعب الكوري سون مهاجم توتنهام هوتسبير، وباتريك بامفورد، نجم ليدز يونايتد، برصيد 13 هدفا لكل منهما.