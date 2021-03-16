شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الترجي والهلال يخشى مفاجأة الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق اليوم (الثلاثاء) بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة على صالة نادي الهلال بمشاركة أربعة أندية (الهلال والأهلي والاتحاد والترجي) حيث يلتقي عصر اليوم الأهلي والترجي، ثم يواجه الهلال نظيره الاتحاد.

وتبدو الفوارق الفنية كبيرة بين الأهلي والترجي وهو ما يضاعف حظوظ الأول على الورق، فيما تتقارب الفرص في مباراة الهلال والاتحاد، مع تفوق الهلال الملحوظ في الإعداد والضربات الساحقة.

وتقام المباريات على مدار ثلاثة أيام بواقع مباراتين يومياً، وستلعب المسابقة بنظام الدوري من دور واحد وسيتوج بالكأس والميداليات الذهبية الفريق الأكثر حصولاً على مرات الفوز في ختام المسابقة الخميس القادم.

ويحق لكل فريق الاستعانة بلاعبين أجنبيين، ولاعب سعودي، أو أن يكون كلاهما سعوديين، ويتوقع أن تتسابق الأندية في الحصول على هذه الميزة لتدعيم صفوفها، ما يزيد توقعات محللي اللعبة بارتفاع مستوى الندية خصوصاً أن جميع الفرق المشاركة قدمت مستويات متميزة خلال منافسات الدوري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة الطائرة قد وافق على طلب نادي الهلال باستضافة مباريات البطولة على صالة النادي.

مشرف طائرة الأهلي أيمن تازي أوضح لـ«الخليج 365» بأن لاعبي الفريق جاهزون لهذه البطولة حيث يريد اللاعبون تعويض بطولة الدوري بكأس الاتحاد.

من جهته، قال قائد الهلال أحمد البخيت إن البطولة تقام على صالة الهلال، وهذا يزيدهم رغبة وإصرارا لضم الكأس مع بطولة الدوري، مؤكداً جاهزية الزعيم للبطولة.