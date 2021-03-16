شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يطمع في العين.. والاتحاد يخشى النموذجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الثلاثاء) لقاءات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهتين، إذ يستضيف النصر نظيره العين عند الساعة 6:40، كما يحل الفتح ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد عند الساعة 8:45.

النصر × العين

على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، يدخل النصر لقاءه أمام ضيفه العين سعياً لتحقيق الانتصار والتأهل للدور نصف النهائي ومن ثم الوصول للنهائي للموسم الثاني على التوالي، وتمكن النصر من الوصول لهذه المرحلة بعد فوزه على الرائد بهدفين دون مقابل.

فيما يدخل العين هذا اللقاء طامحاً لمواصلة مغامرته في المسابقة بعد أن تخطى الأهلي في دور الـ16 بهدفين دون مقابل، وفوزه في لقاء الليلة سيدخله التاريخ إذ لم يسبق للفريق القادم من الباحة الوصول لدور الـ4 من قبل.

الاتحاد × الفتح

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل الاتحاد لقاءه أمام الفتح بعد أن قدم الفريق مستويات جيدة في الفترة الأخيرة في المسابقات الثلاث التي يشارك بها، إذ يحتل المركز الثالث في دوري المحترفين، ووصل لنهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ويطمح الاتحاد في لقاء الليلة لتحقيق الانتصار والثأر لخسارته من الفتح في الموسم الماضي في المسابقة ذاتها.

وكان الاتحاد قد وصل لهذا اللقاء بعد أن انتصر على الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما الفتح فيدخل اللقاء بحثاً عن الفوز والتأهل لدور الـ4 وتعويض المستويات المتواضعة التي ظهر بها في دوري المحترفين في الفترة الأخيرة، وقد تأهل الفتح لهذه المرحلة بعد إقصائه حامل اللقب الهلال في دور الـ16 إذ انتصر الفتح بهدفين دون مقابل.