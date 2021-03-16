شكرا لقرائتكم خبر عن «الباخرة ساينت هيلينا» تنقل سيارات سباق «صحراء العلا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصلت إلى ميناء جدّة الباخرة «ساينت هيلينا» التي تنقل كافة السيارات الرباعية الدفع الكهربائية المشاركة في سباق إكستريم إي في «صحراء العلا»، مع كافة معداتها ومستلزماتها الإضافية، وذلك بتنظيمٍ من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف سلسلة إكستريم إي الجديدة لرفع الوعي على الظروف المناخية المؤثرة في مختلف أنحاء العالم، ولهذا السبب اختار منظمو البطولة الباخرة «ساينت هيلينا» لنقل كافة احتياجاتها حول العالم حيث الانبعاثات الكربونية أقل حدّة بكثير من النقل الجوي. وكانت الرحلة التي انطلقت من إنجلترا إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي هي الرحلة الأولى من نوعها التي تنظمها سلسلة السباقات.

وبلغت حمولة الباخرة «ساينت هيلينا» 63 حاوية شحن عند إبحارها من ميناء مدينة ليفربول منذ ثلاثة أسابيع، وسلكت الطريق البحري الذي يمر حول السواحل الجنوبية لإسبانيا قبيل عبورها البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى قناة السويس حيث احتاجت 12 ساعة للعبور نحو البحر الأحمر، إلى أن وصلت إلى جدّة.

من جانبه، علّق أليخاندرو أغاغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لإكستريم إي: «لقد أنجزنا المهمّة، لطالما عرفنا أنّ لحظة وصول باخرة ساينت هيلينا محملة بكل مستلزمات السباق ستكون لحظة خاصة، ولكننا شعرنا بهذه اللحظة بقوة على المستوى العاطفي، علينا بذل الكثير من الجهد في هذه المرحلة ويعم جميع أعضاء فريق عملنا الشغوف الكثير من السعادة والحماس مع تواجدنا على أراضي المملكة العربية السعودية واتجاهنا نحو صحراء العلا، إنّ سباق إكستريم إي في صحراء العلا سيكون غاية بالتميز على مستويات عدة، بدءاً من كونه يشكل انطلاقة سلسلة سباقات السيارات الكهربائية بالكامل وانطلاقاً إلى العمل الكبير الذي سنقوم به لمواجهة تحدي التصحر في المملكة وحول العالم، فوجودنا أخيراً على الأرض يعتبر مصدرا كبيرا لحماسنا جميعاً».

وسينطلق السباق الأول لإكستريم إي في العلا يوم السبت 3 أبريل عبر الجولات التأهيلية، وسينطلق السباق النهائي بعد 24 ساعة يوم الأحد 4 أبريل. ولن يتيح الحضور الجماهيري ولكن سيتم بث السباق مباشرةً على موقع إكستريم إي الإلكتروني، وعلى القنوات السعودية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وعلى قنوات إم بي سي للبث الإقليمي.