شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستغل التوقف الدولى لإقامة فترة إعداد على مرحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، خطة إعداد للدور الثاني من الدوري العام، خلال فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث اشتملت خطة عبد العال على مرحلتين.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى في معسكر الفريق بالقاهرة، حيث يهتم من خلالها الجهاز الفني برفبع الكفاءة البدنية لللاعبين، بينما تشتمل المرحلة الثانية على إقامة معسكر ثان في مدينة أخرى يتم من خلاله التركيز على النواحي الفنية.

ويطمح أبناء الجنوب إلى استعادة مسار الانتصارات بعد السقوط في 3 هزائم متتالية، أمام البنك الأهلي ثم بيراميدز بنفس النتيجة 2/0، قبل أن يخسر في اللقاء الأخير أمام سموحة بخماسية نظيفة.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.