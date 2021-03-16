شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، نظيره الترجى التونسى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي يطمح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تُعيد الأمل في تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تقام مباراة الزمالك والترجى فى الساعة التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس الأرضية، وقناة بى إن سبورتس.





ترتيب مجموعة الزمالك

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بمجموعته بدورى أبطال أفريقيا، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.





مواجهة الترجى التونسى ستكون المواجهة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في ولايته الثانية مع الفريق الأبيض، حيث تولى الديك الفرنسى مهمة القيادة عقب توجيه الشكر للبرتغالى جايمى باتشيكو بعد تحقيق الفوز على سيراميكا في الدورى يوم الخميس الماضى، وأصر باتريس على أن يقود الزمالك في مواجهة الترجى والتي تعد المباراة الهامة التي ستُعيد الأمل للفارس الأبيض وتكون دفعة قوية لتحقيق الفوز في المواجهات المتبقية لحصد بطاقة التأهل، كما يرغب الخواجة الفرنسي في مصالحة الجماهير البيضاء بعدما ترك الفريق ورحل في ولايته الأولى من أجل تولى قيادة التعاون السعودى.

موعد مباراة الزمالك والترجي .. كارتيرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة الترجى

وشدد كارتيرون على اللاعبين ضرورة التركز طوال شوطى المباراة، والعمل على تسجيل هدف مبكر من أجل ارباك حسابات الفريق التونسى، الذى من المتوقع أن يعتمد على التأمين الدفاعى على أمل العودة إلى بلاده بنقطة التعادل، خاصة وإن الترجى حقق الفوز على الزمالك في رادس بنتيجة 3 / 1، وهو الأمر الذى سيجعلهم حذرين خلال اللقاء ويأملون في حصد نقطة التعادل، مما قد يتسبب في تصعيب المباراة على أبناء ميت عقبة.





ومن المتوقع أن يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع محمد علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد، في الوسط، طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم حميد أحداد أو أسامة فيصل.

موعد مباراة الزمالك والترجي .. تعديلات متوقعة على تشكيل الزمالك