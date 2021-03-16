شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، نظيره الترجى التونسى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي يطمح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تُعيد الأمل في تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال.
موعد مباراة الزمالك والترجي
تقام مباراة الزمالك والترجى فى الساعة التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس الأرضية، وقناة بى إن سبورتس.
ترتيب مجموعة الزمالك
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بمجموعته بدورى أبطال أفريقيا، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.
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وشدد كارتيرون على اللاعبين ضرورة التركز طوال شوطى المباراة، والعمل على تسجيل هدف مبكر من أجل ارباك حسابات الفريق التونسى، الذى من المتوقع أن يعتمد على التأمين الدفاعى على أمل العودة إلى بلاده بنقطة التعادل، خاصة وإن الترجى حقق الفوز على الزمالك في رادس بنتيجة 3 / 1، وهو الأمر الذى سيجعلهم حذرين خلال اللقاء ويأملون في حصد نقطة التعادل، مما قد يتسبب في تصعيب المباراة على أبناء ميت عقبة.
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