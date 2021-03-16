اخبار الرياضه

مدافع سموحة يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي مرتين

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحة يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عزت، مدافع سموحة، أن الأهلي فاوضه مرتين وكان قريبا من التوقيع لكن الصفقة لم تكتمل.

وقال عزت، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي كان قريبا مرتين بالتوقيع معي، عندما كنت مع المقاولون كان الأمر شبه منتهي لكن المفاوضات توقفت مرة واحدة».

وأكمل عزت: «كان من المفترض أن أنتقل للأهلي أنا ومحمد فاروق، لكن ما حدث هو تعاقد الأحمر مع الثلاثي فاروق ورزق وباسم وانا رحلت للبرتغال».

وأضاف: «تفاجأت مما حدث لكن علمت بعد ذلك أن المقاولون كان يرغب باحترافي مثلما فعلت الإدارة مع صلاح والنني».

وأتم: «حدثت مفاوضات مرة أخرى 2017 لكن تعرضت للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية دون أي احتكاك وهو ما عطل انتقالي للأهلي».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا