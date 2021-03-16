شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحة يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عزت، مدافع سموحة، أن الأهلي فاوضه مرتين وكان قريبا من التوقيع لكن الصفقة لم تكتمل.

وقال عزت، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي كان قريبا مرتين بالتوقيع معي، عندما كنت مع المقاولون كان الأمر شبه منتهي لكن المفاوضات توقفت مرة واحدة».

وأكمل عزت: «كان من المفترض أن أنتقل للأهلي أنا ومحمد فاروق، لكن ما حدث هو تعاقد الأحمر مع الثلاثي فاروق ورزق وباسم وانا رحلت للبرتغال».

وأضاف: «تفاجأت مما حدث لكن علمت بعد ذلك أن المقاولون كان يرغب باحترافي مثلما فعلت الإدارة مع صلاح والنني».

وأتم: «حدثت مفاوضات مرة أخرى 2017 لكن تعرضت للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية دون أي احتكاك وهو ما عطل انتقالي للأهلي».