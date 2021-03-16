شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: عودة كارتيرون قرار صائب.. والوضع في الزمالك كان كارثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد جمال، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد هجومهم على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض، بسبب التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال أحمد جمال، في تصريحات تليفزيونية «قرار اللجنة الثلاثية بإقالة باتشيكو، كان صائبًا»، مؤكدًا : «المدرب البرتغالي هو من يتحمل مسؤولية تراجع نتائج الفريق سواء في الدوري أو افريقيا».

وأضاف: «تغييرات باتشيكو، في المباريات كانت كارثية، تحديدًا في مباراة غزل المحلة التي خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ومباراة اسوان التي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف».

ووجه احمد جمال، رسالة لجماهير الزمالك، قائلا :«المشكلة مش مين يمشي ومين يجي الأهم هو الكيان، باتشيكو، هرب من قبل من تدريب الفريق».

وتابع : «بتهاجموا ليه اللجنة المؤقتة، هي بالتأكيد ترغب أن يكون النادي في أفضل حال».

وواصل :«المعلومات الواردة للجنة المؤقتة، أن الوضع كان كارثي داخل أوضة اللبس، لذلك رأت اللجنة ضرورة التعاقد مع مدير فني يكون قريبًا من اللاعبين ويستطيع لم شملهم من جديد»