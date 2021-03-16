شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقرر خوض مباريات الدور الثانى على ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد إجتماع مشترك ضم لجنة الكرة مساء الإثنين، إقامة مباريات الدور الثانى لفريق الكرة الأول بإستاد أسوان بداية من مباراة إنبى بالجولة 18 والمقرر إقامتها 6 إبريل بإستاد أسوان .

وقرر إخطار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لإقامة مباريات الدور الثانى رسميا بإستاد أسوان لإخطار الجهات الأمنية وترتيبات تقنية الفيديو .

وقرر النادي إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 مارس حتى 29 مارس الجارى، يعقبه معسكرا أخر بأسوان أول إبريل .

واستعرض الاجتماع إتخاذ كافة الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات، ومتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية والطبية للفريق طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية بإتحاد الكرة .

وقرر مجلس إدارة نادي اسوان، تمثيل الكابتن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة النادى ورئيس لجنة الكرة لنادى أسوان، فى إجتماع الأندية وإتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل لعرض وجهة نظر نادى أسوان فيما يخص مواعيد المباريات خلال الدور الثانى .