شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي .. أشرف بن شرقي «أسد» على الفريق التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يملك المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سجلا تهديفيا مميزا أمام الترجي التونسي، قبل الموقعة التي تجمع بينهما في التاسعة من مساء غد الثلاثاء بإستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانضم بن شرقي لصفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي ليلتقي بفريق باب سويقة في 4 مباريات نجح خلالها في أن يعتلي قائمة هدافي المحترفين بالزمالك في شباك بطل تونس.

وسجل نجم منتخب أسود الأطلسي ثلاثة أهداف في شباك الترجي التونسي، بدأت بثنائية السوبر الإفريقي والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2020.

وقاد بن شرقي، الزمالك لحصد لقب السوبر الإفريقي بعدما سجل هدفين في فوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليحقق الأبيض اللقب الإفريقي الرابع في تاريخه.

وجاءت ثالث أهداف الجناح الدولي المغربي في موقعة استاد القاهرة بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي، في مباراة حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.