شكرا لقرائتكم خبر عن «هاشتاج» يشعل معسكر الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل هاشتاج دشنته جماهير النادى الاهلى قبل مباراة الاهلى وفيتا كلوب المقرره بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا حماسي لاعبى الاهلى خلال الساعات القليلة التي سبقت المباراة ودشنت جماهير الاهلى هاشتاج #حارب_علي_الفوز_يااهلي ووجد رواجا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما أشعل حماس لاعبي الاهلى قبل مباراة فيتا كلوب وزاد من رغبتهم في الفوز واسعاد الجماهير .

كانت أزمة دخول الجماهير التنزانية لمباراة الاهلى مع فيتا كلوب ازديادا اشتعالا بعدما انتهي مسؤولى النادي الكونغولى من طباعة 3 الاف تذكرة للمشجعين في تحدي لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» الذي طالب نادي فيتا كلوب عدم السماح لجماهيرة بدخول مباراة الاهلى وفيتا كلوب المقرر لها اليوم.

و أعلن فيتا كلوب الكونغولي تحدي قرار الاتحاد الافريقي ورغبة الأهلي المصري، بعد تقدم مسؤولي الأخير بشكوى رسمية للكاف، ضد قرار حضور 3 آلاف مشجع في لقاء الفريقين .

هاشتاج يشعل معسكر لاعبي الاهلى فى الكونغو

هاشتاج يشعل معسكر لاعبي الاهلى فى الكونغو

ونشرت النادي عبر صفحتة الرسمية على «فيسبوك»، صورة لتذكرة اللقاء، بسعر 5 دولارات أمريكية، ليؤكد فيتا أن عملية بيع التذاكر ما زالت جارية.

وكان الاهلى قد تقدم بشكوى للكاف لرفضة دخول جماهير فيتا كلوب خلال المباراة تطبيقا للاحترازات الطبية ومنع انتشار فيرس كورونا والحفاظ على صحة اللاعبين خصوصا وأن القرارتم تطبيقة في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة .

هاشتاج يشعل معسكر لاعبي الاهلى فى الكونغو

هاشتاج يشعل معسكر لاعبي الاهلى فى الكونغو

هاشتاج يشعل معسكر لاعبي الاهلى فى الكونغو

وتحدد موعد مباراة الاهلى وفيتا كلوب في الثالثة عصرا والذى يسعى من خلالها الاهلى للعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث لتعويض تعادلة الجولة الماضية والحفاظ على فرصة في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا .

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