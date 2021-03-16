شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مواجهة الأهلي وفيتا كلوب مصيرية وصعبة علي المارد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب، في الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد صديق، خلال برنامج «في الجول» عبر فضائية «الحدث اليوم»: «مباراة الأهلي مع فيتا كلوب، مصيرية وصعبة للغاية، وستحدد بشكل كبير إذا كان الأهلي سيكمل في البطولة من عدمه».

وأضاف: «الأهلي صعب موقفه في المجموعة، بعد تعادله في الجولة الماضية على أرضه مع فيتا كلوب».

وأوضح: «الأجواء في الكونغو، ستزيد من من صعوبة المباراة، في ظل درجة الحرارة المرتفعة».