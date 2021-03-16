شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة × هويسكا: ميسي يبدع في مباراة تاريخية والبلوجرانا يواصل الضغط على أتليتكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة ضغطه على متصدر الترتيب الحالي، أتلتيكو مدريد، وحافظ البلوجرانا نتائجه الرائعة في الدوري من خلال تحقيقه الفوز بنتيجة 4-1 على ملعبه ضد هويسكا في ختام مباريات الجولة 27 من الليجا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف، من توقيع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، في حين سجل رافا مير هدف الضيوف من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل المدافع الإسباني أوسكار مينجويزا هدف برشلونة الثالث، قبل أن يختتم ليونيل ميسي الحفلة التهديفية بهدف ثان له، ورابع لفريقه.

رجل المباراة:

ليونيل ميسي كان بطل المباراة عن جدارة وإستحقاق من خلال اشتراكة في تسجيل 3 من اهداف فريقه ال4 (سجل 2 وصنع هدف)، بجانب صناعته لـ 3 فرص تهديفية، مراوغته بنجاح في 5 مناسبات، وتسديدة في 6 مناسبات (2 على المرمى).

هل تعلم أن:

ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب يشارك بقميص برشلونة بمختلف البطولات في تاريخ النادي، مع إرتفاع رصيد مشاركاته مع الفريق إلى 767 مباراة، متجاوزًا الرقم السابق بأسم تشافي هيرنانديز.

برشلونة هو النادي الكبير الوحيد في إسبانيا الذي لديه أكثر لاعب مثل النادي في التاريخ من جنسية ليست إسبانية.

برشلونة لم يخسر في أخر 17 مباراة في الليجا (فاز 14 وتعادل 3) وهي أفضل سلسلة لا هزيمة حالية لـ فريق بالدوري على مستوى أندية الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى في هذا الموسم.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

واصل برشلونة مطاردته للمتصدر مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

هويسكا تلقى هزيمته الثالثة عشر هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة في قاع الترتيب.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفًا أو أكثر في كل موسم من المواسم ال13 الأخيرة في الليجا، لم يحقق أي لاعب في تاريخ المسابقة هذا السجل التهديفي لهذا العدد المتتالي من المواسم في المسابقة.

أنطوان جريزمان سجل هدفه الأول مع برشلونة منذ هدفه في 3 فبراير الماضي ضد غرناطة، لينهي سلسلة من 9 مباريات بدون أهداف.

جريزمان سجل 150 هدفًا في 381 مباراة لعبها في الليجا (مع ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد وبرشلونة) ليصبح ثاني فرنسي يحقق هذا السجل التهديفي بعد كريم بنزيما (184 في 372 مباراة).

المدافع الإسباني الشاب، أوسكار مينجويزا (21 عامًا) سجل أول هدف له على الإطلاق في الليجا اليوم.

ميسي اشترك في تسجيل 20 هدفًا في الليجا خلال 11 مباراة فقط في عام 2021 (سجل 14 وصنع 6).