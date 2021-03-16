شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.. الريدز يعود لـ«Top 6» مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الانجليزي الممتاز بفوز فريق ليفربول على فريق وولفرهامتون بهدف دون رد.

واحرز الهدف للريدز ديوجو جوتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة ليحصل المركز السادس، لكن يبقي لأصحاب المركزين السادس والسابع، (إيفرتون -توتنهام) مباراة مؤجلة حال فوزهم بها يتخطوا الريدز.

ويحتاج ليفربول للوصول للمربع الذهبي في هذه البطولة لضمان مشاركته في دوري أبطال اوروبا الموسم القادم، ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

فيما ظل مانشستر سيتي يغرد في الصدارة بعيداً بعد أن كسر حاجز الـ70 نقطة، ووصوله للنقطة رقم 71 بفارق 14 نقطة عن اقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

وفيما يلي نستعرض ترتيب جدول الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ28.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الاسبوع الـ28