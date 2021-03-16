شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «كاف» لم يخطر الأندية بمنع الجماهير.. وتصريحات مدرب فيتا ‏دافع للاعبي الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، اندهاشه من تصريحات فلروان ابيانجي، المدير الفني لفيتا كلوب، بخصوص إقامة مباراة الفريقين بالقاهرة ليلاً من أجل إضعاف إمكانيات فريقه.

وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: «تعجبت من تصريحات المدير الفني لفيتا كلوب، ويجب أن يتخذ لاعبو الأهلي هذا الأمر دافعا من أجل تحقيق الفوز في لقاء الليلة».

وعن أزمة الحضو ر الجماهيري في المباراة، قال: «لا يوجد قرار أو خطاب رسمي خرج من الكاف للأندية بمنع حضور الجماهير في مباريات دوري الأبطال».

كان «كاف» قد رفض حضور 500 مشجع في مباراة الزمالك أمام الترجي بملعب القاهرة، في الوقت الذي أعلن فيتا كلوب الكونغولي حضور 3 اّلاف مشجع لفريقه في مباراة الأهلي، وسط احتجاج من إدارة النادي الأحمر.