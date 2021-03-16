شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول والتي اقيمت على ملعب مولينيو في الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي ، حيث عاد فريق ليفربول لنغمة الانتصار مرة اخرى وحقق النقاط الثلاث بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ , احرزه اللاعب ديوجو لاجوتا في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الاول .

فريق ليفربول دخل هذه المباراة وهو يملك 43 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي علما بأن نتائجه في آخر 5 مباريات من أسوأ ما يكون حيث حقق فوزا وحيدا وأربع هزائم بعضها على أرضه ويعتبر هذا الفوز انتصارا هاما لرفع الروح المعنوية للفريق ومحاولة التقدم في جدول ترتيب الدوري ، حيث اصبح يملك حاليا 46 نقطة من 29 مباراة يحتل بهم المركز السادس وتقدمه مركزين , أما فريق وولفرهامبتون فقد تجمد رصيده عند النقطة 35 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز 13 في الدوري الانجليزي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والذي يتصدره فريق مانشستر سيتي ويليه مانشستر يونايتد موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.