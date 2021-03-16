شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب يتحدي «كاف» والأهلي ويشعل أجواء المباراة مبكرا .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت أزمة دخول الجماهير مباراة الاهلى مع فيتا كلوب، بعدما انتهي مسؤولى النادي الكونغولى من طباعة 3 آلاف تذكرة للمشجعين في تحدي لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» الذي طالب نادي فيتا كلوب بعدم السماح لجماهيرة بدخول مباراة الأهلى وفيتا كلوب المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال افريقيا .

وأعلن فيتا كلوب الكونغولي تحدي قرار الاتحاد الأفريقي ورغبة الأهلي المصري، بعد تقدم مسؤولي الأخير بشكوى رسمية للكاف، ضد قرار حضور 3 آلاف مشجع في لقاء الفريقين .

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ونشر النادي عبر صفحتة الرسمية على «فيسبوك»، صورة لتذكرة اللقاء، بسعر 5 دولارات أمريكية، ليؤكد فيتا أن عملية بيع التذاكر ما زالت جارية.

كان الاهلى قد تقدم بشكوى لـ«كاف» لرفضة دخول جماهير فيتا كلوب خلال المباراة تطبيقا للاحترازات الطبية ومنع انتشار فيرس كورونا والحفاظ على صحة اللاعبين خصوصا وأن القرارتم تطبيقة في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة .

وأرسل كاف خطابا رسميا للأندية، يحظر فيه حضور الجماهير في مسابقاته لأسباب صحية، مع انتشار وباء كورونا.

لكن باستين كازادي، رئيسة نادي فيتا كلوب، أعلنت في بيان رسمي، حضور 3 آلاف مشجع أمام الأهلي.

وتحدد موعد مباراة الاهلى وفيتا كلوب في الثالثة عصرا والذى يسعى من خلالها الاهلى للعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث لتعويض تعادلة الجولة الماضية والحفاظ على فرصة في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا .

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