شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري يخوض لقاء هام الثلاثاء 16 – 3- 2021 أمام الترجي التونسي على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الزمالك تلقى هزيمة ثقيلة الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي خلال اللقاء الذي أقيم في تونس، وجاء ترتيبه في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين.

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موعد المباراة بين الزمالك والترجي بتوقيت القاهرة

يخوض الزملك المصري لقاء حاسم ومصيري في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يقابل الترجي التونسي عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن 500 مشجع من أعضاء النادي لمؤازرة اللاعبين ومدربهم الجديد باتريس كارتيرون الذي تولى المهمة خلفا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك والترجي التونسي - والقنوات الناقلة

يذاع لقاء الزمالك والترجي التونسي 16/3/2021 - حصريا على شبكة قنوات بين سبورتس beIN Sports المالكة الوحيدة والحصرية لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

معلق المباراة

محمد بركات، سيكون هو معلق المباراة كما أعلنت شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لهذه البطولة السمراء.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك والترجي التونسي

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – عبدالله جمعة في الجانب الأيسر – أحمد عيد في الجانب الأيمن

الوسط – فرجاني ساسي – طارق حامد – شيكابالا– أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

الهجوم – يوسف أوباما