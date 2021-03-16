شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. مخطط أحمال المريخ: سيمبا يضع العراقيل أمامنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المصري إسلام جمال، مخطط أحمال المريخ السوداني، على صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا اليوم.

وقال إسلام، خلال تصريحات تليفزيونية: «الأجواء صعبة جدا في تنزانيا، تدربنا في الملعب الفرعي، واحاول توفير جهد اللاعبين بأدوات حديثة استقطبتها معي من أميركا».

وأكمل: «هناك فارق كبير بين أول وثاني مباراة على أداء اللاعبين، سيحاولون بقيادة المدرب لي كلارك إحداث مفاجأة بالمباراة وتحقيق الفوز».

وتابع: «سيمبا يضع المريخ في رأسه، حدث تأخير عن عمد بإجراءات فحوصات فيروس كورونا لمدة 6 ساعات عن الموعد المحدد، ولم تصلنا نتائج المسحات حتى الآن».

وتابع: «الكاف أبلغنا بعدم حضور جماهيري وحتى الآن لن لن تتواجد الجماهير بالمباراة لكن من الممكن أن نرى بشكل مفاجئ حضورهم».