شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. مخطط أحمال المريخ: سيمبا يضع العراقيل أمامنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المصري إسلام جمال، مخطط أحمال المريخ السوداني، على صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا اليوم.
وقال إسلام، خلال تصريحات تليفزيونية: «الأجواء صعبة جدا في تنزانيا، تدربنا في الملعب الفرعي، واحاول توفير جهد اللاعبين بأدوات حديثة استقطبتها معي من أميركا».
وأكمل: «هناك فارق كبير بين أول وثاني مباراة على أداء اللاعبين، سيحاولون بقيادة المدرب لي كلارك إحداث مفاجأة بالمباراة وتحقيق الفوز».
وتابع: «سيمبا يضع المريخ في رأسه، حدث تأخير عن عمد بإجراءات فحوصات فيروس كورونا لمدة 6 ساعات عن الموعد المحدد، ولم تصلنا نتائج المسحات حتى الآن».
وتابع: «الكاف أبلغنا بعدم حضور جماهيري وحتى الآن لن لن تتواجد الجماهير بالمباراة لكن من الممكن أن نرى بشكل مفاجئ حضورهم».
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