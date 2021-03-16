شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل محمد صلاح هدفه الملغي.. حارس ولفرهامبتون يدخل في حالة إغماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند الدقيقة 85 من مباراة ليفربول وولفرهامبتون سجل محمد صلاح هدفا، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعى التسلل، بعدما استلم المهاجم المصري الكرة من تشامبرلين ووضعها في الشباك ولكنه كان متقدما قليلا.

وبعدها مباشرة سقط حارس ولفرهامبتون، روي باتريسيو، وظل الطاقم الطبي لفريقه يحاول إسعافه حتى الدقيقة 99 من عمر اللقاء، بما يعني أن اللقاء توقف ما يقرب من 9 دقائق على الأقل.

ودخل الحارس جون ردي، بديلا للحارس المصاب الذي سقط على الأرض دون أسباب واضحة.

ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل البريطاني، وأظهرته كاميرات اللقاء، يعاني روي باتريشيو من إصابة مقلقة في الرأس بعد اصطدام صعبة مع كونور كودي أثناء تسجل محمد صلاح هدفه الأبيض في شباك ولفرهامبتون. الأمر الذي جعله يسقط على أرض الميدان لمدة ما يقرب من 13 دقيقة، ويخرج بعد ذلك بواسطة رجال الإسعاف على الوضع نائما نظرا لإصابته التي لم يكشف عن طبيعتها الموقع البريطاني حتى الآن.

حارس ولفرهامبتون يتعرض لحالة إغماء مؤقتة خلال مباراة ليفربول

حارس ولفرهامبتون يتعرض لحالة إغماء مؤقتة خلال مباراة ليفربول

حارس ولفرهامبتون يتعرض لحالة إغماء مؤقتة خلال مباراة ليفربول

حارس ولفرهامبتون يتعرض لحالة إغماء مؤقتة خلال مباراة ليفربول

حارس ولفرهامبتون يتعرض لحالة إغماء مؤقتة خلال مباراة ليفربول

وكان فريق ليفربول حقق فوزا هاما ومعنويا في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي بهدف نظيف على ولفرهامبتون خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول تمكن جوتا من تسجيل هدف التقدم بعدما استلم التمريرة الأرضية من ساديو ماني، ليسددها بقوة في شباك حارس ولفرهامبتون، الذي حاول الإمساك بالكرة ولكنه فشل بعد اصطدامها في يديه اليمنى.

وكان ساديو ماني أضاع هدفا محققا لفريقه ليفربول عند الدقيقية 15 من عمر لقاء ولفرهامبتون المقام حاليا ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وكان فينالدوم مرر كرة سحرية خلف دفاعات الفريق صاحب الأرض ولفرهامبتون لينفرد السنغالي بالحارس ولكن مرواغة ماني أجبرته على الابتعاد بالكرة عن خط المرمى، وعند محاولته تسديد الكرة تجاه شباك حارس الفريق المنافس تصدى لها أحد مدافعي ولفرهامبتون.

وحاول فريق ليفربول على مدار الشوط الأول تسجيل هدف مبكر ولكن دفاعات ولفرهامبتون الصلبة منعت هجوم الريدز من التسجيل حتى مرور 30 دقيقة، ومع ربع الساعة الأخير انحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين، خوفا من وصول مهاجمي الفريقين للمرمى. ولم يشهد اللقاء في شوطه الأول أي هجمات خطيرة ومباشرة باستشناء انفراد ورأسية ماني عند الدقيقة 15 و38.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول تمكن جوتا من تسجيل هدف التقدم بعدما استلم التمريرة الأرضية من ساديو ماني، ليسددها بقوة في شباك حارس ولفرهامبتون الذي حاول الإمساك بالكرة ولكنه فشل بعد اصطدامها في يديه اليمنى.

وفي الشوط الثاني حاول ولفرهامبتون التعويض والدخول في أجواء اللقاء مرة ثانية ولكن يقظة أليسون بيكر والدفاع الأحمر بقيادة أرنولد، حرم الفريق صاحب الأرض من التهديف وتعديل النتيجة.

وخلال ربع ساعة من الشوط الثاني، استمر ولفرهامبتون في محاصرة ليفربول ولكن دون جدوى، حتى عاد الريدز من جديد قبل نهاية اللقاء بربع ساعة وأضاع صلاح هدفا محققا بعدما انفرد بحارس ولفرهامبتون الذي تصدى ببراعة لتسديدة النجم المصري.

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك ولفرهامبتون عند الدقيقة 85 ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعى التسلل، بعدما استلم المهاجم المصري الكرة من تشامبرلين ووضعها في الشباك ولكنه كان متقدما قليلا. وبعدها هدف صلاح مباشرة سقط حارس ولفرهامبتون، روي باتريسيو، دون أن يتدخل عليه أحد، وظل الطاقم الطبي لفريقه يحاول إسعافه حتى الدقيقة 95 من عمر اللقاء، بما يعني أن اللقاء توقف ما يقرب من 9 دقائق على الأقل. ودخل الحارس جون ردي، بديلا للحارس المصاب الذي سقط على الأرض دون أسباب واضحة.

محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الاثنين الموافق 15- 3- 2021، في الدوري الإنجليزي، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح لا يزال يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب فريق توتنهام.

ويخوض ليفربول الإنجليزي لقاء ولفرهامبتون هذا اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ولفرهامبتون

يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر- أندي روبرتسون- فيليبس- أوتشان كاباك- ألكسندر أرنولد- جورجينيو فاينالدوم- تياجو ألكنتارا- فابينيو- ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا.