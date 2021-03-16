شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: بيراميدز يعاني من الغيابات.. ونركز على الدوري والكونفدرالية معًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن فريقه يأمل في تحقيق الفوز أمام نامونجو التنزاني بالكونفدرالية.
وقال سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يركز على بطولتي الدوري والكونفدرالية معا، ويعمل على تحقيق الفوز في جميع مبارياته هذا الموسم».
وأكمل سعيد: «نعاني من الغيابات لكننا سنعمل على تحقيق الفوز وحسم التأهل للدور المقبل بالكونفدرالية بشكل مبكر».
ويستعد بيراميدز لمواجهة نومونجو التنزاني في مباريات البطولة الكونفدرالية والتي ستجري في تنزانيا.
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