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هاني سعيد: بيراميدز يعاني من الغيابات.. ونركز على الدوري والكونفدرالية معًا

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن فريقه يأمل في تحقيق الفوز أمام نامونجو التنزاني بالكونفدرالية.

وقال سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يركز على بطولتي الدوري والكونفدرالية معا، ويعمل على تحقيق الفوز في جميع مبارياته هذا الموسم».

وأكمل سعيد: «نعاني من الغيابات لكننا سنعمل على تحقيق الفوز وحسم التأهل للدور المقبل بالكونفدرالية بشكل مبكر».

ويستعد بيراميدز لمواجهة نومونجو التنزاني في مباريات البطولة الكونفدرالية والتي ستجري في تنزانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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