شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: بيراميدز يعاني من الغيابات.. ونركز على الدوري والكونفدرالية معًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن فريقه يأمل في تحقيق الفوز أمام نامونجو التنزاني بالكونفدرالية.

وقال سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يركز على بطولتي الدوري والكونفدرالية معا، ويعمل على تحقيق الفوز في جميع مبارياته هذا الموسم».

وأكمل سعيد: «نعاني من الغيابات لكننا سنعمل على تحقيق الفوز وحسم التأهل للدور المقبل بالكونفدرالية بشكل مبكر».

ويستعد بيراميدز لمواجهة نومونجو التنزاني في مباريات البطولة الكونفدرالية والتي ستجري في تنزانيا.