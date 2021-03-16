شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون × ليفربول: جوتا يسقط فريقه السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ليفربول فوزًا غاليًا من ملعب مولينيو، معقل ولفرهامبتون، في ختام مباريات الجولة 28 من البريميرليج.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف المباراة الوحيد في الوقت بدل من الضائع عن طريق الجناح المهاجم ديوجو جوتا، الذي سجل في مرمى فريقه السابق (انتقل إلى صفوف ليفربول من ولفرهامبتون في سوق الإنتقالات الصيفية 2019).

وحافظ ليفربول على تقدمه في الشوط الثاني، ولعب حارسي الفريقين دور التألق في النصف الثاني من المباراة من خلال نجاح كل واحد من التصدي لـ 3 كرات.

وشهدت المباراة في نهايتها اصابة مؤسفة للحارس البرتغالي روي باتريسيو الذي تعرض لإصابة قوية في الرأس استدعت لعلاجه لمدة 12 دقيقة في أرض الملعب قبل أن يخرج محمولًا في الدقيقة 100 ويدخل مكانه الحارس جون رودي كتبديل استثنائي بداعي الإصابة بالإرتجاج.

رجل المباراة:

ديوجو جوتا صاحب هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث الغالية للريدز في صراع المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

هل تعلم أن:

ليفربول سجل مرتين فقط في الشوط الأول خلال أخر 14 مباراة لعبها الفريق في البريميرليج. هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع ضد توتنهام، وهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع ضد ولفرهامبتون.

مشاركة جيمس ميلنر اليوم كبديل جعلته يلعب مباراته رقم158 في البريميرليج كبديل. رقم قياسي للاعب في تاريخ المسابقة مناصفة مع بيتر كراوتش.

جميع نقاط ليفربول ال12 الأخيرة في الدوري تحققت خارج القواعد.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

انتصار هام للريدز رفع من رصيد الفريق للنقطة 46 في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع.

ولفرهامبتون تلقى هزيمته الثانية عشر ليتجمد رصيد الفريق عند 35 نقطة في المركز الثالث عشار .

أبرز الأرقام والإحصائيات:

ديوجو جوتا هو ثاني لاعب في عهد البريميرليج يسجل مع وضد ولفرهامبتون في المسابقة، بعد ستيفن هانت.

ولفرهامبتون خسروا أخر 9 مباريات لعبوها ضد ليفربول في البريميرليج .. اسوأ سلسلة نتائج لهم في الدوري منذ سلسلة من 9 هزائم متتالية ضد برايتون خلال الفترة بين 1979 و1989

ليفربول لم يخسر في ملعب مولينيو خلال أخر 8 زيارات في الدوري (فاز 5 وتعادل 3)