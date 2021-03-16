شكرا لقرائتكم خبر مواجهة صعبة للريال وسهلة للسيتي أمام أتلانتا ومونشنجلادباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم وغدا بأربع مباريات ضمن جولة الإياب.

ومن بين المواجهات الأربع المرتقبة، تبدو هناك مواجهتان حسمتا بشكل كبير فيما لا يزال الوضع متوازنا في مواجهتين أخريين، حيث اقترب مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بشكل كبير من التأهل لدور الثمانية بعد النتيجة التي حققها كل منهما ذهابا.

وفي المقابل، يحتاج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى بذل جهد كبير إذا أرادا العبور إلى الدور الثاني.

ويستضيف الريال فريق أتلانتا الإيطالي اليوم في مدريد بعدما حقق الفوز 1 / 0 ذهابا.

ولم يستغل الريال النقص العددي في صفوف أتلانتا خلال مباراة الذهاب، وفشل في حسم المواجهة بشكل نهائي.

كما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على تشيلسي غدا في مواجهة صعبة لمتصدر الدوري الإسباني ولا سيما بعدما خسر على ملعبه 0 / 1 ذهابا.

ويحتاج أتلتيكو للفوز على تشيلسي في عقر داره إذا أراد حجز مقعد بدور الثمانية.

ويعود مانشستر سيتي إلى العاصمة المجرية بودابست اليوم لخوض مباراة الإياب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني علما بأنه خاض مباراة الذهاب أيضا في ضيافة مونشنجلادباخ بالعاصمة المجرية نظرا لقيود السفر المفروضة في ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان مانشستر سيتي فاز على مونشنجلادباخ 2 / 0 ذهابا ليسهل هذا الفوز من مهمته كثيرا اليوم.

وينطبق هذا أيضا على بايرن ميونخ الذي فاز على لاتسيو 4 / 1 ذهابا في العاصمة الإيطالية روما قبل أن يلتقيه غدا في مباراة الإياب.

وكانت فرق ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي حجزت مقاعدها في دور الثمانية الأسبوع الماضي.

ويخوض الريال مباراة اليوم في غياب مدافعيه ألفارو أودريوزولا وداني كارفاخال بسبب الإصابة وبدون البرازيلي كاسيميرو للإيقاف، فيما يستعيد مدافعه العملاق سيرخيو راموس بعد أن أصبح جاهزا للمشاركة، كما يستطيع الاعتماد على البلجيكي إيدن هازارد.

ورغم صعوبة موقف أتلانتا، ما زال يتمسك بالأمل في التأهل.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراته أمام تشيلسي بصفوف مكتملة، حيث استعاد جهود لاعبيه خوسيه خيمينيز وكيران تريبير.

وحافظ تشيلسي على سجله خاليا من الهزائم في أول 12 مباراة خاضها بمختلف البطولات تحت قيادة مدربه الحالي الألماني توماس توخيل.

وأسهمت النتائج التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة في تقدم تشيلسي إلى المركز الرابع بالدوري الإنجليزي.

ويبدو وضع أتلتيكو في الدوري الإسباني على النقيض من تشيلسي، حيث تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة وتقلص الفارق الذي يتقدم به على برشلونة وريال مدريد منافسيه على صدارة الدوري ليشتعل الصراع بينهم مجددا على الصدارة التي كان أتلتيكو يعتليها بفارق كبير قبل عدة أسابيع.

وفي المواجهة الأخرى غدا، تبدو فرصة لاتسيو شبه مستحيلة في قلب النتيجة لصالحه أمام بايرن المتألق.