شكرا لقرائتكم خبر ميدفيديف أول لاعب من غير الكبار يصل ثاني التصنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس، ليصبح أول لاعب من خارج قائمة الأربعة الكبار التي تضم روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال وأندى موري، يصل إلى هذا المركز خلال 15 عاما.

وكان صعود ميدفيديف إلى المركز الثاني بالتصنيف محسوما بالفعل قبل أن يتوج الأحد الماضي بلقب بطولة مارسيليا، وهو اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية.

وقال ميدفيديف «أنا سعيد حقا. كنت أعرف أنني سأصبح في المركز الثاني. لكنه دائما ما يكون من الأفضل أن تصعد في التصنيف بعد تحقيق إنجاز كبير، هو أمر رائع بالنسبة لتقدير الذات إنني فزت ببطولة قبل الصعود أمي الاثنين إلى المركز الثاني».

ولا يزال ميدفيديف يتأخر بفارق أكثر من ألفي نقطة خلف المتصدر ديوكوفيتش الذي تغلب على ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.

وكان الأسترالي ليتون هيويت قد صعد إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي عام 2005، لكن الأربعة الكبار فرضوا هيمنتهم على المراكز الأولى بعدها.

وتراجع نادال إلى المركز الثالث في التصنيف ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرات أخرى.