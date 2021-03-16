ميدفيديف أول لاعب من غير الكبار يصل ثاني التصنيف

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وكان صعود ميدفيديف إلى المركز الثاني بالتصنيف محسوما بالفعل قبل أن يتوج الأحد الماضي بلقب بطولة مارسيليا، وهو اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية.
وقال ميدفيديف «أنا سعيد حقا. كنت أعرف أنني سأصبح في المركز الثاني. لكنه دائما ما يكون من الأفضل أن تصعد في التصنيف بعد تحقيق إنجاز كبير، هو أمر رائع بالنسبة لتقدير الذات إنني فزت ببطولة قبل الصعود أمي الاثنين إلى المركز الثاني».
ولا يزال ميدفيديف يتأخر بفارق أكثر من ألفي نقطة خلف المتصدر ديوكوفيتش الذي تغلب على ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.
وكان الأسترالي ليتون هيويت قد صعد إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي عام 2005، لكن الأربعة الكبار فرضوا هيمنتهم على المراكز الأولى بعدها.
وتراجع نادال إلى المركز الثالث في التصنيف ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرات أخرى.
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