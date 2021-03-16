مواجهات حاسمة للفرق العربية بأبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخوض الفرق العربية اليوم مواجهات حاسمة بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتتجه الأنظار صوب استاد القاهرة، الذي يحتضن مواجهة الزمالك المصري وضيفه الترجي التونسي في المجموعة الرابعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مولودية الجزائر وضيفه تونجيت السنغالي.

ويتربع الترجي على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه المولودية، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، ويقبع تونجبت في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ويخرج الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة حوريا كوناكري الغيني في المجموعة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر يجمع بين بيترو أتلتيكو الأنجولي وضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويحلق الوداد في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

في المجموعة الأولى، يحل الأهلي المصري (حامل اللقب)، ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي، في حين يلتقي المريخ السوداني مع مضيفه سيمبا التنزاني.

يتربع سيمبا على قمة الترتيب برصيد 7 نقاط، في حين يحتل فيتا المركز الثاني بأربع نقاط، متفوقا بفارق هدف على الأهلي الثالث، بينما يتذيل المريخ الترتيب بنقطة وحيدة.

وبينما يبدو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في طريقه لحجز بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، فإن الصراع على أشده بين الفرق الثلاثة الأخرى.

يتصدر صن داونز، برصيد 9 نقاط، فيما تتساوى فرق الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في رصيد نقطتين.

ويلتقي الهلال مع ضيفه شباب بلوزداد في مواجهة عربية خالصة، في حين يواجه صن داونز ضيفه مازيمبي.