شكرا لقرائتكم خبر سرقة منزلي دي ماريا وماركينيوس في ليلة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير إخباري أمس أن منزل اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تعرض لعملية سطو خلال مشاركة اللاعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان في المباراة التي خسرها أمام نانت 1 / 2 مساء الأحد الماضي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كذلك تعرض منزل عائلة المدافع ماركينيوس، زميل دي ماريا بفريق سان جيرمان، لعملية سطو مساء الأحد أيضا.

وأوضحت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أنه خلال الشوط الثاني من مباراة أمس الأول، توجه مدير الكرة في باريس سان جيرمان ليوناردو من مقعده في المدرجات إلى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو، وتحدث معه ثم عاد إلى مقعده مجددا.

وبعدها مباشرة، أخرج بوتشيتينو اللاعب دي ماريا وأشرك لياندرو باريديس مكانه في الدقيقة 62 من المباراة، وتوجه دي ماريا إلى غرفة تغيير الملابس، وكشف النادي أن سبب خروج دي ماريا كان لتعرض منزله لعملية سطو.